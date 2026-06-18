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TBMM Çevre Komisyonuna COP31 sürecine ilişkin bilgi verildi

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TBMM Çevre Komisyonu, Antalya'da 9-20 Kasım 2026'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine ilişkin bilgilendirildi. Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 100 bin katılımcının beklendiği konferansta Türkiye'nin ev sahipliğinde uygulama odaklı bir vizyon hedeflediklerini açıkladı.

TBMM Çevre Komisyonu, Antalya'da 9-20 Kasım 2026'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine ilişkin bilgilendirildi.

Komisyon, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu başkanlığında toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, yapılan yatırımlarla milleti iklim krizinin ve çevresel afetlerin olumsuz etkilerine karşı daha dirençli hale getirdiklerini söyledi.

COP31 Başkanlığı olarak çevre ve iklim sürecinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkeleri doğrultusunda somut sonuçlara odaklandıklarını belirten Varank, "Bu anlayışla COP31'i uygulamaya dönük ortaklıkların geliştirildiği ve ölçülebilir sonuçların üretildiği bir süreç haline getirmeyi hedefliyoruz. Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31'de yaklaşık 100 bin katılımcıyı ağırlamayı öngörüyor, ülkemizin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en büyük uluslararası organizasyonların birini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. COP31 başkanlığı olarak önceliğimiz güveni güçlendiren, kapsayıcı ve sonuç odaklı bir müzakere ortamı oluşturmaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye ve Avustralya arasında oluşturulan ortaklık modelinin COP31 sürecinin en özgün yönlerinden biri olduğunu dile getiren Varank, bu model kapsamında Türkiye'nin "ev sahibi ülke" ve "COP31 Başkanı" olarak organizasyonun siyasi liderliğini, lojistik hazırlıklarını ve eylem gündemi çalışmalarını yürüteceğini bildirdi.

Bakan Yardımcısı Varank, Avustralya'nın, COP31 Başkanlığı adına müzakere süreçlerinin yönetiminde rol alacağını kaydederek, "Böylece bir taraftan güçlü bir müzakere süreci yürütülecek, diğer taraftan da Türkiye'nin ev sahipliğinde uygulama odaklı vizyonu ön plana çıkarılacaktır." diye konuştu.

"Eylem gündeminin", COP31 Başkanlığının en önemli görev başlıklarından olduğunu anlatan Varank, "Eylem gündemimizi oluştururken iklim değişikliği ile mücadelede uygulama açığını kapatabilecek ve ülkelerin somut işbirliği geliştirebileceği alanlara odaklandık." dedi.

Temiz enerji dönüşümünde 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon oranına ulaşmayı ve temiz enerji altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini bildiren Varank, COP31 için Antalya'da sahada lojistik ve operasyonel çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ise COP31 hazırlıklarına ilişkin teknik detayları komisyon üyeleriyle paylaştı.

Kaynak: AA / İsa Toprak
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