TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yargıtay kararını eleştirdi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararını eleştirdi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a başvurdu. Önder, 'Halk iradesine, Anayasaya ve hukuka karşı geliştirilen bu fütursuzluk, başta siz olmak üzere bütün Meclis tarafından yok hükmünde sayılıp hak ettiği cevabı almalıdır. Bu itibarla, anılan hüküm Meclis Genel Kurulunda okutulmayıp iade edilmelidir' dedi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararını eleştirdi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a başvurdu. Önder, "Halk iradesine, Anayasaya ve hukuka karşı geliştirilen bu fütursuzluk, başta siz olmak üzere bütün Meclis tarafından yok hükmünde sayılıp hak ettiği cevabı almalıdır. Bu itibarla, anılan hüküm Meclis Genel Kurulunda okutulmayıp iade edilmelidir" dedi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararı ve burada yaptığı TBMM değerlendirmelerine ilişkin görüşlerini TBMM Başkanı Kurtulmuş'a bugün yazılı olarak iletti.

"ANAYASAL DÜZENE DÖNÜK BİR DARBE GİRİŞİMİ"

Önder'in, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a gönderdiği metin şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararını uygulamayıp, üzerine bir de TBMM'ye 'hükmü okutup, vekilliği düşürün' şeklindeki hukuk dışı yaklaşımını, anayasal düzene dönük bir darbe girişimi olarak değerlendiriyorum.

Sayın Başkan,

Halk iradesine, Anayasaya ve hukuka karşı geliştirilen bu fütursuzluk, başta siz olmak üzere bütün Meclis tarafından yok hükmünde sayılıp hak ettiği cevabı almalıdır.

Bu itibarla, anılan hüküm Meclis Genel Kurulunda okutulmayıp iade edilmelidir.

Aksi halde, kendi nöbetimde bunu okutmayı kabul etmeyeceğimi bildirmek isterim.

Bunun Anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine ve ettiğim görev yeminine en uygun tutum olduğunu düşünüyorum."