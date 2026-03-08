TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, gücün zorbalığa ve eşkıyalığa dönüştüğü, uluslararası kurumların işlevlerini yitirdiği, hukukun kalktığı, yerine yumruğun ya da silahların hukukunun egemen olduğu, esasında 21. yüzyıla yakışmayan bir Orta Çağ zihniyetiyle karşı karşıyayız." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bozdağ, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Bozdağ, dünya ülkelerinin 21. yüzyıla yakışmayan bir tabloyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Türkiye olarak hiçbir zaman savaştan yana olmadıklarını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, gücün zorbalığa ve eşkıyalığa dönüştüğü, uluslararası kurumların işlevlerini yitirdiği, hukukun kalktığı, yerine yumruğun ya da silahların hukukunun egemen olduğu, esasında 21. yüzyıla yakışmayan bir Orta Çağ zihniyetiyle karşı karşıyayız. Rabb'imizden dileğimiz, yaşanan bu haksızlıkların, zulümlerin ve savaşların tez elden sona ermesidir. Çözüm silahta değil, barıştadır. Çözüm öldürmekte değil, yaşatmaktır. Çözüm tehditte ve şantajda değil, hürriyet ve güven içinde yaşama teminatının sunulmasındadır. Hukukun, uluslararası örgütlerin ve devletlerin de bunun teminatı olması gerekir, ancak maalesef bu kurumlar anlamını yitirdi. 1949'da kurulan dünya düzeni yeni bir şekil almanın tam arifesinde ama nasıl bir şekil alacak, kimse bilmiyor. Gönlümüz arzu ediyor ki hakkaniyetin, adaletin, eşitliğin, uluslararası hukukun ve yaşam hakkının vazgeçilmez olduğu yeni bir dönem kurulsun. Üç beş ülkenin imtiyazlı olduğu bir dünya düzeni değil, bütün ülkelerin egemen ve eşit olduğu bir dünya düzeni kurulsun."

Bozdağ, kentteki kamu yatırımlarının da gelecek dönemlerde artarak devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Asuman Cevahir Yazmacı ve Abdürrahim Dusak ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da kentte yapılan yatırımlara ilişkin, toplantıda birer konuşma yaptı.