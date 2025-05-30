TBMM Başkanlığı Seçimi Süreci Başladı

TBMM Başkanlığı Seçimi Süreci Başladı
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TBMM Başkanlığı seçim süreci 28 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran'da sona erecek. AK Parti, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, DEM Parti de Diyarbakır Milletvekili Cengiz Osman Çandar'ı aday olarak belirledi.

TBMM Başkanlığı seçim süreci başladı. 28 Mayıs'ta başlayan süreç 1 Haziran tarihinde sona erecek.

Ak Parti ve DEM Parti adaylık dilekçelerini verdiler. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve milletvekilleri ile başvuru dilekçesini verdiler.

Güler, şöyle konuştu:

"Biz de bugün AK parti grubu olarak tüm milletvekillerimizin imzasını almak suretiyle 272 milletvekilimizin imzasıyla birlikte meclis başkan adayı olarak, 28. Yasama dönemi ikinci yarısında meclis başkan adayı olarak İstanbul Milletvekili halihazırda Meclis Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş beyi aday olarak dilekçemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'ne vermiş olduk. Anayasamızın 94., iç tüzüğümüzün 10. Maddesi kapsamında adaylık müracaatları pazar günü tamamlanıyor. İlk iki turda üçte iki çoğunluk aranıyor. Daha sonraki üçüncü turda salt çoğunluk aranıyor."

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ise meclis başkanlık seçimlerine ilişkin olarak, "Diyarbakır Milletvekili Cengiz Osman Çandar adayımız olacak. Sayın Çandar tecrübesiyle, deneyimiyle istenecektir. Demokratik katılımcı bir meclis başkanı olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Ayan, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Mardin Milletvekili George Aslan ile birlikte geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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