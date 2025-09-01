TBMM Başkanından Afganistan Depremi İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, " Afganistan'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Afganistan halkının başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
