TBMM Başkanından Afganistan Depremi İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, " Afganistan'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Afganistan halkının başı sağ olsun." ifadesini kullandı.