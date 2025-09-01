TBMM Başkanından Afganistan Depremi İçin Taziye Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.
Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, " Afganistan'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Afganistan halkının başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika