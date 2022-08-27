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TBMM Başkanı Şentop:  Türkiye olarak Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop:  Türkiye olarak Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, " Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dost ve kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Mustafa Şentop Pakistan Türkiye Politika Haberler

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