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TBMM Başkanı Şentop, Malatya'daki depremin ardından uyarıda bulundu Açıklaması

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Malatya'daki depremin ardından uyarıda bulundu Açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Yeşilyurt'taki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA / Politika

Mustafa Şentop Meclis Başkanı Yeşilyurt Malatya Politika Haberler

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