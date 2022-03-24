TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle bir araya geldi. Şentop, "Kıbrıs Türk halkının kazanmış olduğu müktesep hakları, bunların başında egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle önce baş başa, daha sonra da heyetler arası görüşme yaptı. Yeni görevinden nedeniyle Töre'yi tebrik eden Şentop, KKTC'nin Türkiye için taşıdığı önem ve ayrıcalığa dikkat çekerek, 2021 Nisan ayında Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin düzenlediği gayri resmi toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu, Ada'daki gerçeklikleri temel alan vizyona Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu söyledi.