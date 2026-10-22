TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı) Bu anlaşma herhangi 3’üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı) Bu anlaşma herhangi 3’üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Türkiye- Libya Deniz Mutabakatı) Bu anlaşma herhangi 3'üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı