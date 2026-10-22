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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Türkiye- Libya Deniz Mutabakatı) Bu anlaşma herhangi 3'üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı