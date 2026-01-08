Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bingöl ve Özer'i kabul etti
Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i kabul etti.

TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl ve Ahmet Özer'i Kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500

