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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Malatya depremi için geçmiş olsun mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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