TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Cemal Öztürk'e Taziye Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı ve ailesine sabır diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"26'ncı ve 27'nci dönem AK Parti Giresun Milletvekili, değerli dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika