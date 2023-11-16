TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş'a TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eşlik etti. Kurtulmuş'u Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin karşıladı. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Kurtulmuş herhangi bir açıklama yapmazken, Özdağ görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kurtulmuş'un iade-i ziyarette bulunduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi'ni ziyaret etti

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Saadet Partisi Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş'a TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eşlik etti. Kurtulmuş'u Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin karşıladı. Görüşme yaklaşık yarım sat sürdü. Kurtulmuş herhangi bir açıklama yapmazken, Özdağ görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kurtulmuş'un iade-i ziyarette bulunduğunu belirtti. Özdağ, Can Atalay konusunun ve yargı krizinin olup olmadığına ilişkin soruya, "Meclisin işleyişi ile ilgili konuşmamız oldu. Taleplerimiz oldu. Bunlarla ilgili kendileri not aldılar. Aynı zamanda memleketimizin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke, hukukun üstünlüğünü önemseyen bir ülke olma noktasında siyasi görüşmelerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Anayasa çalışmasına ilişkin soruya Özdağ, "Biz bu konularla ilgili düşüncemizi söyledik. Biz bunların erken olduğunu, seçim atmosferinde konuşulmasının doğru olmadığı, seçimden sonra içtüzük ve Anayasanın konuşulması gerektiğini söyledik" şeklinde konuştu.