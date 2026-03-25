TBMM Başkanı Kurtulmuş Romanya'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'daki temaslarının ardından resmi ziyaret kapsamında Romanya'ya geldi. Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, başkent Bükreş'teki havalimanında Romanya Senato Başkanvekili Mihai Cotet, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Romanya'nın Ankara Maslahatgüzarı Doru Liciu tarafından karşılandı. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı