TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Partilerin Liderlerini Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları ile bir araya geldi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş; Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika