TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamento Başkanları Avrupa Konferansı'na katılmak üzere Dublin'e gitti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından düzenlenen Konferans'a katılmak üzere Dublin'e geldi. Kurtulmuş, Ukrayna'nın yeniden inşasında ulusal parlamentoların rolü ve temsili demokrasilerin sınamaları konularında konuşma yapacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamento Başkanları Avrupa Konferansı'na katılmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'u, Dublin Havalimanı'nda Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Konferans'ın, "Ukrayna'ya karşı Rusya'nın saldırganlık savaşının sonuçları ve Ukrayna'nın yeniden inşasında ulusal parlamentoların rolü" ve "İstikrarsız dönemlerde temsili demokrasilerin sınamaları" konulu oturumlarında konuşma yapacak.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Konferans kapsamında ev sahibi ülke ile katılımcı ülkelerin meclis başkanlarıyla görüşme gerçekleştirecek.