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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katıldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan'da düzenlenen Papa Franciscus'un cenaze törenine katılarak Türkiye'yi temsil etti. Törende çeşitli uluslararası temsilcilerle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.

Kurtulmuş, Aziz Petrus Meydanı'na gelişinde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) İtalyan Kardinal Pietro Parolin tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, tören alanında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın yanı sıra bazı mevkidaşları ve ülke temsilcileriyle görüştü.

Kurtulmuş, törenin ardından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne geçti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
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