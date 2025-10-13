Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslamabad'da düzenlenen toplantı çerçevesinde, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile birlikte Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı ziyaret etti. Kurtulmuş, muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'na ziyarette bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Kurtulmuş, ' Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette, muson yağmurlarının neden olduğu ve binin üzerinde Pakistanlının hayatını kaybettiği sel felaketi ile Ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
