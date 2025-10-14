Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile birlikte Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında yerel yetkililere teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'daki temasları kapsamında Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Üçüncü Toplantısı dolayısıyla bulunduğumuz Pakistan'ın Lahor kentinde, kıymetli mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile birlikte Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret ettik. Gösterilen ev sahipliği ve misafirperverlik için Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Sayın Malik Muhammed Ahmed Khan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

