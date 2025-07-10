TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nurettin Topçu'yu Vefatının 50. Yılında Andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyolog ve yazar Nurettin Topçu'yu vefatının 50. yılında sosyal medya hesabından rahmetle andı. Topçu'nun düşüncelerinin ahlak ve insan merkezli olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 50. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Düşünce dünyamızın mihenk taşlarından Nurettin Topçu'yu, vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Düşüncesinin merkezine ahlakı, maarifi, insanı, hakikati koyan; Türkiye'yi bu değerler çerçevesinde düşünen, yazan ve anlatan Nurettin Topçu, Türkiye'nin yükselişinin ilham kaynaklarından biridir. Geride bıraktığı müktesebatı adeta bir hazine değerinde olan Topçu'yu anlamak; eminim ki onun ruhunu şad edecek en güzel dua olacaktır."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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