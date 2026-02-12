Haberler

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonu yazım ekibi üyelerini ayrı ayrı kabul etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yazım ekibi üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler, Türkiye'deki demokratik süreçlere dair önemli bir diyalog ortamı sağladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yazım ekibi üyelerini ayrı ayrı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sırasıyla CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 1 saate yakın sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hem komisyon çalışmaları hem de Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili Sayın Meclis Başkanı ile görüş alışverişinde bulundum. Tabii demokrasimizin temellerine saldırılar yapılması, hukuk devletinin böylesine yerle bir edildiği bir süreçte çok daha olumlu bir ortamda görüşme yapmayı dilerdik ama yine de diyaloğun, konuşmanın, karşılıklı görüşleri tartışmanın her zaman gereğine ve yararına inandık. Sayın Meclis Başkanı ile de bu çerçevede görüştük" ifadelerini kullandı.

Komisyonun hazırlayacağı ortak rapora ilişkin soru üzerine Emir, "Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var. Şu an toplantı tarihi belli değil ancak çalışmaya ihtiyaç var" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise özel bir görüşme yapıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
