TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da Resmi Ziyarette Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile bir araya geldi.

Macaristan Parlamentosuna gelişinde Köver tarafından karşılanan Kurtulmuş, parlamento binasını gezdi. Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver, binada sergilenen kraliyet mücevherleri ile parlamento binasına ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdi.

Kurtulmuş ve Köver, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi, heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Görüşmede Türkiye ile Macaristan'ın ikili ve parlamentolar arası ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, heyetler arası görüşmede Macaristan'a adım atmasının ardından kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek, bu ziyaretin Türkiye ile Macaristan arasında var olan karşılıklı mükemmel ilişkileri daha ileri taşıması temennisinde bulundu.

Macaristan ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesinde olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan fevkalade mükemmel ilişkilerin parlamenterler arasında da artırılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Bugün imzalanacak Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nın da ahdi zemin oluşturacağına dikkati çeken Kurtulmuş, dostluk grupları başta olmak üzere komisyonların ortak çalışmalarının da önemine işaret etti.

Kurtulmuş, ayrıca gelecek yıl nisan ayında PAB 152. Genel Kurulunun İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver'e davetini iletti.

Mutabakat zaptı imzalandı

Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver de TBMM Başkanı Kurtulmuş'un göreve gelmesinin ardından ilk kez Macaristan'ı ziyaret ettiğini belirterek, bu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilere güçlü katkılar sunması temennisinde bulundu.

Macaristan ile Türkiye arasındaki dostluğun tarihi geçmişine dikkati çeken Köver, bugün imzalanacak mutabakat zaptıyla iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmayı arzu ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş ve Köver, daha sonra Macaristan Ulusal Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.