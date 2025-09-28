Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Macaristan'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Macaristan'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Kurtulmuş'u burada Türk ve Macar yetkililer karşıladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ulaştı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
