TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kocaeli'nde Ziyaretlerde Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Açılış Töreni'nin ardından Valilik ve Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.

Kurtulmuş, ziyaretinde şeref defterini imzaladı, Vali Seddar Yavuz'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kurtulmuş'a, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.