TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile telefonda görüşerek teşekkürlerini iletti ve iki ülke ilişkilerinin daha ileriye götürülmesi konusunda kararlı olduklarını bildirdi. Kurtulmuş ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı'nın rolünün ve etkinliğinin artırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile telefonda görüştü.

Kurtulmuş görüşmede, TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev'e teşekkür etti.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 32'nci yılını kutlayan Kurtulmuş, iki ülke ilişkilerinin daha ileriye götürülmesi konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakalanan ivmenin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi temennisini dile getirerek, Türk Devletleri Teşkilatının rolünün ve etkinliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kırgızistan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesinde (TÜRKPA) gözlemci üye olması konusunda verdiği destek için teşekkür eden Kurtulmuş, KKTC'nin diğer platformlarda da tanınmasının, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının güçlenmesi bakımından çok değerli olacağını söyledi.

FETÖ ile mücadelede Kırgız hükümetinin verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, aynı desteğin FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devri konusunda da gösterileceğini ümit ettiklerini belirtti.