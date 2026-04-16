TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile İstanbul'da bir araya geldi. Kurtulmuş, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme arzusunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Koşanov'u, ev sahipliği yaptıkları PAB 152'nci Genel Kurulu vesilesiyle İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da gerçekleştirilen anayasa referandumunun hayırlara vesile olmasını diledi.

İkili ve parlamentolar arasındaki yakın ilişkileri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kurtulmuş, her düzeyde temasları sıklaştırarak işbirliğini daha üst seviyeye çıkarma arzusunda olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan
