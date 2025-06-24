TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un makamında Dervişoğlu ile İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk'ü kabul ettiği bildirildi.

Basına kapalı görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.