TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Parlamentosu Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearghail ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearghail ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş bugün başkent Dublin'deki İrlanda Parlamento Binası'nda İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearghail ile görüştü. İkili arasındaki görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Kurtulmuş, O Fearghail'e Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nın önemli bir konu etrafında organize edildiğini ve olumlu neticeler oluşturacağını düşündüğünü aktardı. Türkiye-İrlanda ilişkilerinin olumlu bir seyir içerisinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ekonomi ve turizm alanındaki ilişkileri daha da artırmak için parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak 2 ülke arasındaki ilişkinin daha da ilerletilmesi için gayret sarf etmeye hazır olduklarını belirtti. Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ciddi olduğunu, bunu bir stratejik hedef olarak önüne koyduğunu aktaran Kurtulmuş, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik İrlanda'nın Türkiye'ye verdiği desteğin artarak devam etmesini istedi.

Öte yandan Türkiye ve AB arasında zaman zaman karşılaşılan sorunların önemli bir kısmının nedeninin AB'de, Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standart ve haksız uygulamalar olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, bu çifte standardı ve önyargıyı kaldırmak için samimi olarak gayret sarf ettiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearghail arasındaki görüşmede, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı. - DUBLİN