TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşılarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir'i kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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