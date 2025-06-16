TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile Meclis'teki makamında görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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