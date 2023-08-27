TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs'taki Cami Saldırısını Kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi camiye yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Numan Kurtulmuş, "İnanç özgürlüğünü, mabetlerin kutsallığını ve en önemlisi barışı hedef alan bu saldırı karşısında Rum makamlarından hukuki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve Ada'daki sükunet ortamına zarar verecek menfur girişimlerin tekrarlanma ihtimaline karşı gerekli önlemleri almalarını hassasiyetle bekliyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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