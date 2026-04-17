TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Simonyan ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile TBMM ev sahipliğinde gerçekleşen Parlamentolar Arası Birlik 152'nci Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kurtulmuş, görüşmede, Simonyan ve heyetini TBMM'nin ev sahipliği yaptığı PAB 152'nci Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek