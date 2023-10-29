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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını izledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği resmigeçidi ve diğer etkinlikleri TRT Ulus Yerleşkesi'nden takip etti. Kurtulmuş, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine katılan diğer siyasi liderlerle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.