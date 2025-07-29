TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'ye Ulaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'ye Ulaştı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı. Kurtulmuş'u burada çeşitli yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre şehrine ulaştı. Kurtulmuş'u, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl ve Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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