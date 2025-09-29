Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da resmi temaslar kapsamında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Hamas'ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze'nin yönetimini Tony Blair'e verecek

Hamas'ı küplere bindiren iddia! Gazze'yi "Şeytanın kardeşi" yönetecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu başlığı var

Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu başlığı var
Nejat İşler'e kafa atan gazeteciden açıklama var

Nejat İşler'e kafa atmıştı! O gazeteciden açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.