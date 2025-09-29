TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da resmi temaslar kapsamında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan bilgi aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika