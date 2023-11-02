TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç Vakfında İzetbegoviç tarafından karşılandı. İzetbegoviç'in kızı Leyla Aksamiya-İzetbegoviç ile torunu Esma Zlatar da görüşmede hazır bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bosna Hersek'te Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Aliya İzzetbegoviç Vakfında SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç karşıladı.

Aliya İzetbegoviç'in kızı Leyla Aksamiya-İzetbegoviç ile torunu Esma Zlatar da görüşmede hazır bulundu.

Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'e her geldiğinde kendisini memleketindeymiş gibi hissettiğini söyledi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in 20'nci yüzyıl İslam aleminden tarihe kalan en önemli şahsiyetlerden biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Aliya'nın İslam ülkelerinde birçok genç neslin yetişmesinde büyük emeği vardır. Burada açtığı yol, inşallah kıyamete kadar Bosna halkının devam edeceği bir yoldur." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç Vakfının büyük hizmetler yapması temennisini de dile getirdi.

Genel Başkan İzetbegoviç de Aliya İzetbegoviç'in anılarını korumaya çalıştıklarını ve onun Türkiye'de kıymetli bir yerinin olduğunu anlattı.

Daha sonra Kurtulmuş, İzetbegoviç ile vakıf binasındaki Aliya İzetbegoviç'in kütüphanesini gezdi.

Ziyarette Kurtulmuş'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.