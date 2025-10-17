TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ara Güler'i Vefatının 7'nci Yılında Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 7'nci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz İstanbul'un ve Anadolu insanının hikayesini, emeğini ve mücadelesini karelerine sığdıran Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.