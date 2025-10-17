TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ara Güler'i Vefatının 7'nci Yılında Andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden andı ve onun eserlerinin İstanbul ile Anadolu insanının hikayesini yansıttığını belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 7'nci yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz İstanbul'un ve Anadolu insanının hikayesini, emeğini ve mücadelesini karelerine sığdıran Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Adem Balta - Politika