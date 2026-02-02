Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Alev Alatlı'yı andı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü yazar Alev Alatlı'nın vefatının ikinci yılında anarak, onun düşünce dünyasındaki önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Düşünce dünyamızın öncü isimlerinden, ülkemizin yetiştirdiği değerli münevverlerden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Feci ölüm! 15. kattan kendini boşluğa bıraktı

