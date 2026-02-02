TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Alev Alatlı'yı andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü yazar Alev Alatlı'nın vefatının ikinci yılında anarak, onun düşünce dünyasındaki önemine vurgu yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Düşünce dünyamızın öncü isimlerinden, ülkemizin yetiştirdiği değerli münevverlerden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika