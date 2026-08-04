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AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' teklifinde sona yaklaşılıyor

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti heyetini kabul etti. Görüşmede 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' kanun teklifi ele alındı. MHP'nin imzası alındı, diğer partilere çağrı yapıldı, teklifin yarın sunulması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki AK Parti heyetini kabul etti.

Ala ve Güler'in katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleşirken, daha sonra Terörsüz Türkiye kapsamında "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" üzerinde partilerle görüşen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de toplantıya katıldı.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Güler, teklifi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da imzaladığını aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'in Meclis'te gerçekleştirdiği görüşmelere işaret eden Güler, Gül ve Cüneyt Yüksel'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Henüz metin oluşmuş değil. Son şekli veriliyor." diyen Güler, Gül ve Yüksel'in kanun teklifinin başlıklarındaki ana unsurların ne olduğuna ilişkin ilgili parti gruplarını bilgilendirdiklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de teklife imza attığını aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Diğer partilere de imza atabilecekleri destek verebilecekleri noktasında taleplerimizi ilettik. Son durumu bekliyoruz. Yarın parti grubumuzu kapalı oturumla toplayacağız. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde, oturumdan sonra vereceğiz. Bir basın toplantısıyla çerçevesini kamuoyuyla paylaşmış olacağız."

Teklifin ortak imzayla mı Meclis Başkanlığına sunulup sunulmayacağına ilişkin soru üzerine Güler, "Biz imza atabileceklerini ilan ettik. Takdir kendilerinin ama MHP ve AK Parti ile beraber ortak imzalarımızı verdik. Diğer partilerimize de açık, takdir kendilerinin." dedi.

Kaynak: AA
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