TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Adana'da Valiliği Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adana'da çeşitli programlara katılmak üzere Valilik ziyaretinde bulundu. Kurtulmuş, Vali Yavuz Selim Köşger'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kurtulmuş, Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamladı, daha sonra şeref defterini imzaladı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika