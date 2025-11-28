Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Adana'da Valiliği Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adana'da çeşitli programlara katılmak üzere Valilik ziyaretinde bulundu. Kurtulmuş, Vali Yavuz Selim Köşger'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana'da Valiliği ziyaret etti.

Kurtulmuş, Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamladı, daha sonra şeref defterini imzaladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vali Yavuz Selim Köşger'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
