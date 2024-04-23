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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan kutlamalarına otobüsle katıldı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında katıldığı programlara, makam aracı yoğunluğunun önüne geçmek için otobüsle gitti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında katıldığı programlara, makam aracı yoğunluğunun önüne geçmek için otobüsle gitti.

Kurtulmuş ile devlet erkanı, Başkentin farklı noktalarında gerçekleştirilen programlara ulaşım için otobüs kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından milletvekilleri, kabine üyeleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeliyle aynı otobüsle Anıtkabir'e geçti.

Anıtkabir'deki törenin ardından önce Birinci Meclis, ardından TBMM'ye gelen Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, makam aracı yerine otobüs kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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