TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

İsrail unsurları, sabah erken saatlerde Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan Özgürlük Filo'suna baskın düzenledi. Düzenlenen Özgürlük Filosu'ndaki üç Türk milletvekili İsrail tarafından alıkonuldu.

"İSRAİL AKLINI BAŞINA ALSIN"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleştirilen özel oturumda 3 vekilin alıkonulmasıyla ilgili konuştu. Yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Kurtulmuş "Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalı. İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz. Türkiye vatandaşlarımızın serbest bırakılması girişimlerini başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları;

"TBMM olarak bu konuda da inisiyatiflerimizi ortaya koyacağız. 3 vekil arkadaşlarımız orada tek başına değiller. Orada sadece 3 Türkiye Cumhuriyeti vekili değil 600 vekilimiz de o Vicdan gemisinin içerisindedir. Nehirden denize kadar özgür Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır. Dili, dini, rengi ne olursa olsun mazlumun yanında olan insanlık aleminin fedakar mensuplarını sevgiyle selamlıyoruz. Vekillerimize 'dayanın, Türkiye arkanızdadır, Meclis arkanızdadır' diyoruz.

"ARKADAŞLARIMIZIN KILINA ZARAR GELİRSE..."

TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın.

"SUÇLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Maalesef işlenen insanlık suçları her geçen gün artıyor. Artık uluslararası camianın baskısı ile dururlar ya da geri adım atarlar dediğiniz her yerde gözlerini karartmış şekilde ileri adımlarına devam ediyorlar. Hatta öyle ki Amerika Başkanı'nın telkin ve tavsiyeleriyle ortaya konulan barış görüşmeleri sürecinde dahi İsrail orduları Gazze halkını bombalamaktan, onlarca insanı hayattan koparmaktan asla vazgeçmiyor.

"AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR"

Aynı şekilde bütün dünyanın artık bir ateşkes olur ve insani yardım ve sağlık malzemeleri içeriye sokulabilir diye beklediği bir anda açlık halen büyük bir silah olarak kullanılmaya devam ediyor."