TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Anneler Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Şentop, tüm annelerin eşsiz duygularıyla çocuklarına sarıldığına vurgu yaparak, kayıpları olanlara da rahmet diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından "Eşsiz 'anne' duygusuyla tüm canları şefkat kanatlarıyla saran, anne kalbiyle çocuk kalbine dokunan tüm kadınların ve hürmetle ellerinden öperek, hakkının helalliğini kazanmak niyazımla güzel Annemin Anneler Günü kutlu olsun" mesajını yayınladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Şentop'un mesajı şöyle:

"'Annem' demeye hiç tükenmez ihtiyacımızla; Şefkat, merhamet, fedakarlık, emek, sabır, ilgi ve sonsuz sevgi duygularına eşlik eden, bitmeyen endişe ve meraklarıyla, annelerimiz hep anne, kendi evladımız olsa bile bizler hep çocuk… Her çocuğu kendi evladı görerek, bu duyguların harmanıyla yaklaşan mütehassis yüreklere şükranlarımı sunuyorum.

Annelerini kaybeden çocukların yürek sızısı, evladını kaybeden annelerin acısı asla dinmez. Sızısı, acısı, hüznü, kederi dinmeyen kayıplarımıza rahmet olsun. Eşsiz 'anne' duygusuyla tüm canları şefkat kanatlarıyla saran, anne kalbiyle çocuk kalbine dokunan tüm kadınların ve hürmetle ellerinden öperek, hakkının helalliğini kazanmak niyazımla güzel Annemin Anneler Günü kutlu olsun."