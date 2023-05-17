TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın gözaltına alınmasını kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın, bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine Almanya'da gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Şentop, "Alman tipi özgürlük; Türkiye karşıtı çalışma yaparsan basın hürriyeti, Türkiye karşıtlarını eleştirirsen gözaltı... Alman yargısının siyasetin aparatı olduğu çok nettir." ifadelerini kullandı.