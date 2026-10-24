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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yunanistan'ı, Lozan yükümlülüklerine riayet etmeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz"

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yunanistan'ı, Lozan yükümlülüklerine riayet etmeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: " Yunanistan'ı, Lozan yükümlülüklerine riayet etmeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz"

Kaynak: AA
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