TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yunanistan'ı, Lozan yükümlülüklerine riayet etmeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yunanistan'ı, Lozan yükümlülüklerine riayet etmeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: " Yunanistan'ı, Lozan yükümlülüklerine riayet etmeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz"
Kaynak: AA