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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Kerkez'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Kerkez'i kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i makamında kabul etti. Görüşmede, yargı ve yasama arasındaki iş birliği ile gündemdeki konuların ele alındığı belirtildi. TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulün gerçekleştiği duyuruldu. Detaylar hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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