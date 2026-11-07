TBMM Başkanı Kurtulmuş, Van Özalp’teki kazada ölenler için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Van Özalp’teki kazada ölenler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA