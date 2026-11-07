Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Van Özalp’teki kazada ölenler için başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
Tarihi meydanda dehşet: Polonya'daki saldırıdan kaçış anı kamerada

Yüzlerce turist varken saldırdı! Ölümden böyle kaçtılar

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişiyi öldürdüğü silahın sırrı çözüldü! Satan kişi şaşırttı

Katliam silahının izi sürüldü! Ucu cezaevine çıktı
Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü

İtfaiye erini vuran bakın kim çıktı! 2 çocuk babasız kaldı
Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Manisa'da annesini ve kardeşini bıçakla öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı! Sorguda 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini ve kardeşini öldürdü! Sorgudaki sözleri şaşırttı
Amedspor'a golü atıp böyle sevindiler! Nedeni bomba 11

Amedspor'a golü atıp böyle sevindiler! Nedeni bomba
Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatıyor