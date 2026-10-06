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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ürdün-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ürdün-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yasin El-Husban ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yasin El-Husban ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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