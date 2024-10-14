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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Ermenistan Meclis Başkanları ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Ermenistan Meclis Başkanları ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Umman Şura Meclisi Başkanı ve Ermenistan Meclis Başkanı ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ve Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile görüştü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam, eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ve Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelere dair sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Kurtulmuş, Al Maawali ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını, Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin her alanda artırılması gerektiğini karşılıklı olarak ifade ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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