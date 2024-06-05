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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı kabul etti. Kabul, Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşti ve yaklaşık 45 dakika sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti.

Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşen kabule, Baş'ın yanı sıra TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

Kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Politika

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